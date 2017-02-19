侯佩岑暖告白「媽媽的小太陽」帥兒電眼好憂鬱
侯佩岑成功從主播圈轉戰娛樂圈，2011年和證券公司副總裁黃伯俊結婚，婚後3年生下寶貝兒子Ian，家庭生活幸福美滿，不時就會分享育兒生活，今（19日）她曬出母子倆合照，突如其來的暖心告白，溫馨畫面融化大批網友心。
侯佩岑今在臉書PO出緊緊抱著Ian的合照，有感而發寫下：「媽媽的小太陽❤️You are my sunshine!☀️」，照片中，燦爛陽光灑在兩人身上，侯佩岑臉上掛著甜美笑容，搭配此番深情告白，愛子之情流露無遺。
而被抱在媽媽懷中的Ian，則是緊盯手中的熊娃娃，表情雖稍稍被擋住，仍藏不住他的帥氣度，一雙電眼看似帶點憂鬱氣質，引來眾人直誇是小帥哥一枚，母子同框畫面洋溢滿滿幸福。
(中時電子報)
關鍵字：侯佩岑
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