拿了好處又愛罵 蔡正元：口是心非綠色政客

為了順利推行年金改革，總統蔡英文提名考試院副院長、考試委員，綠委卻另一方面提案縮減考試院名額。黨政策會執行長蔡正元嘲諷，這就是綠色政客標準的邊拿好處享甜頭、邊罵博取改革美名。(本報資料照片)

為了推行年金改革，總統蔡英文提名考試院副院長、考試委員，綠委卻另一方面提案縮減考試院名額；不當黨產委員會發言人領黨產會高薪，加上公務員退休金與18%，每月近20萬元雙薪，軍公教卻遭汙名化是「米蟲」。黨政策會執行長蔡正元嘲諷，這就是綠色政客標準的邊拿好處享甜頭、邊罵博取改革美名。

屏東縣府退休官員施錦芳任或蔡英文起用，擔任不當黨產處理委員會發言人，一邊領黨產會高薪，又同時享有公務員退休金和18趴。施錦芳起先回應，依法退休、依法轉任，痛斥國民黨汙衊，後來又改口，依法預先支領的月退金已退回。

蔡正元痛批，蔡英文政府高喊「轉型正義」，要別人「有罪推定」，還指軍公教是「米蟲」砍起來毫不留情！標準的口是心非綠色政客，喜歡一邊拿一邊罵。

(中時電子報)