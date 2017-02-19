市府歡慶天穿日 基隆警局鑿破管成花灑
基隆市政府今天上午在文化中心前廣場舉辦歡慶「天穿日」活動，沒想到附近的市警局卻因施工，包商不慎鑿破水管，警局外的騎樓頓時成了花灑，民眾笑稱「真打穿了」。
市府上午10時30分在文化中心前廣場舉辦客家鄉親歡慶天穿日活動，市長林右昌向在場民眾宣布，中央將撥款補助基隆市新台幣740萬元整修客家會館，未來嶄新的會館將提供鄉親舒適的交誼場所。
沒想到幾乎同一時間，位於信二路上的基隆市警局外面騎樓突然下起雨，經追查後，原來是警局正在施作屋頂維修工程，包商不慎打破水管，包商見狀立即關閉閥門，但自來水仍不斷流出。
警局內部更是「災情慘重」，屋外晴空萬里，屋內卻降下小雨，各科室人員只好先停下手邊工作，趕緊把電腦、沙發、櫥櫃、影印機等貴重物品搬到走廊堆放，以免受損。
有民眾忍不住抱怨，沒想到大晴天機車停在騎樓也會遭「雨襲」，上前牽車又被淋到整身濕，漏水漏了近半小時才停住，「真的是超級浪費」。1060219
(中央社)
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