車禍罹難者治喪費 蝶戀花允支付

國道5號遊覽車翻覆釀重大死傷，18名罹難者家屬今天上午在二殯舉行哀悼會，自救會陳姓會長下午受訪表示，在二殯舉辦公祭、火化的罹難者治喪費用，蝶戀花旅行社會支付。

此外，若家屬在二殯會使用到公用設施，如塔位、冰櫃、火化設施，陳姓會長說，北市府同意無償供家屬使用。

陳姓會長表示，蝶戀花旅行社負責人周比蒼昨晚承諾負擔喪葬費用，並留下一支電話號碼作為聯繫窗口，但他打電話時都關機，且承辦的禮儀公司「台灣仁本」不清楚，他一度以為周承諾跳票。上午周赴靈堂致哀，他再向周提喪葬費用支付，周說同意。

陳姓會長說，在二殯舉辦公祭、火化的罹難者家屬喪葬費，周比蒼將負擔，但有些家屬因宗教信仰、民俗習慣，沒有參加公祭，周比蒼有但書，希望家屬將單據給台灣仁本人員看過，確定費用合理後才會支付。

台灣仁本副總經理陳立己表示，18名罹難者中，有12名今天火化，6名擇日火化。1060219

(中央社)