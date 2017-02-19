台南文化中心活化劇場考評 連6年名列前茅

我要評比

台南文化中心去年獲文化部「活化縣市文化中心劇場營運計畫」最高金額580萬元經費補助，年初，文化部公布實地考評結果，台南文化中心再獲特優等級之肯定，締造連續6年名列前茅的輝煌紀錄。

自民國100年文化部實施「活化縣市文化中心劇場營運計畫」以來，台南文化中心除考評成績第一，補助金額也獲冠，6年共計爭取5230萬元，足為各縣市文化中心表率。

105年活化劇場年終考評結果，在節目策畫、人才培育、專業技術人才、社區參與、教育推廣、表演團隊服務等6項評鑑指標皆拿下全國最高分，其餘4項目觀眾服務、異業結盟、民間贊助及行銷計畫等也遠高於全國平均值，成績斐然。

活化劇場營運計畫，台南文化中心推陳出新，以專業化劇場管理訂定各項子計畫，成功帶動劇場營運發展。在劇場管理上，104年率全國文化中心之先，導入藝術總監制，推出「表演藝術平台」計畫，為培育在地人才，透過甄選在地舞蹈、音樂等表演藝術人才，並以自製節目提供創作表演平台。

因應南台灣劇場技術人才不足，首度結合產官學三方資源建構「劇場技術人才媒合平台」，提供專業訓練及產業連結，累積南部技術人才資料庫。

在觀眾經營與開發上，首創「藝術進區」，以各區公所為合作據點，安排不同類型表演藝術團隊深入社區巡演，落實文化部居民藝文資源近用權；為突顯在地特色，結合「做十六歲」成年禮，策畫「十六歲小戲節」，推動青少年劇場；另也規畫校園文化日，讓學生免費進入劇場，了解劇場禮儀、體驗表演藝術奧秘。

此外，也打破以往場地管理人員角色，以陪伴的概念，協助藝文團隊演出執行，深獲國內藝文團隊肯定。為掌握票房，每周定期追蹤，協助團隊行銷，並媒合企業贊助或購買票券等方式支持藝文活動，也讓演藝廳票房能維持平均8成目標。

在文化資源連結上，整合內部計畫資源，並積極尋求跨館合作，去年提案計畫中，也以新營文化中心為據點，結合雲林縣、嘉義市、嘉義縣策劃「雲嘉嘉營連線計畫」，獲得極大迴響，也成功驅動區域間藝文動能。

(中時)