宅男女神曬3月肚 被讚爆：孕婦的誘惑！

香港宅男女神孫慧雪曬孕肚，升級的上圍也成了焦點，被讚是「孕婦的誘惑」。(取材自孫慧雪臉書)

女星孫慧雪人如其名，雪白的嫩滑肌膚搭配甜甜的笑容，融化眾多宅男粉絲的心，讓她人氣長紅，被稱為港版「宅男女神」，今年34歲的她，去年12月閃嫁富二代男友羅天彥，當時便盛傳2人是奉子成婚，而孫慧雪直到今年2/14情人節才鬆口，在臉書宣布要當媽咪了，昨天更加碼曬了孕肚照，沒想到好身材引發熱議。

孫慧雪閃婚後保密到家，直到腹中胎兒滿3個月才鬆口，表示「這是上天送給我們最好的情人節禮物」，而「好孕到」的她，昨天在臉書貼出近照，為懷孕做紀錄，照片中的她穿著運動內衣與運動褲，讓人發現她不僅肚子隆起，連帶原本的C罩杯上圍也升級，但四肢卻仍如過去一般纖細，好身材讓粉絲大讚她是「最美媽咪」，甚至讚嘆「根本就是孕婦的誘惑！」。

(中時電子報)