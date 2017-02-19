特斯拉VS道奇挑戰者 電動車輕鬆勝

特斯拉S跑的又快又平穩。(圖/Tesla)

特斯拉電動車是這幾年汽車市場的新成員，它有著一般房車的外型，還具有凌駕一般房車的加速性能，特斯拉能跑勝一般房車已經不是新聞，那麼它能否勝過超級跑車呢?最近美國克萊斯勒的道奇挑戰者跑車與特斯拉S展開競速，結果有著700匹馬力道奇挑戰者在起跑線就故障了，使特斯拉輕鬆勝利，至少在可靠度上就勝利了。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，一提到超級跑車，多數人的印象是義大利、德國、法國等歐系車種，通常歐洲跑車有極流線的外型，外表相當優美。不過自稱「汽車王國」的美國，也有屬於美國粗獷風格的跑車，比起外型，美國跑車更在意馬力數，其中福特野馬、雪芙蘭大黃蜂與道奇挑戰車被稱為「美國三大肌肉車」，他們擁有700匹以上的馬力數。

不久以前，道奇挑戰者(Dodge Challenger)與特斯拉S(Telsa S)電動車展開了決戰，結果道奇挑戰者不慎弄壞了傳動軸，無從發揮性能的情況下在起跑線就落敗。大眾機械認為，這場比賽無法證明特斯拉的加速能力以及極速能贏過道奇挑戰者，但是它指出了以前性能談論當中經常被忽視的問題，就是電動車與內燃引擎汽車兩者的動力傳導方式不同。

特斯拉對決道奇挑戰者。

以零件數量來說，電動車比常見的內燃引擎汽車複雜得多，它有一堆電池在車輛底板上，還有一些數量的馬達來驅動車輪，調整速度全靠微電腦操作，它沒至甚至不需要換檔，因為他們使用單速齒輪箱。曾經發生過幾起故障事件，包括車門、剎車、車鎖、電源設備、車載電子産品和空調系統等均存在問題，曾被評為「不可靠汽車品牌」。不過它真正的侷限是在後勤部分，電池的成本和充電基礎設施的缺乏使特斯拉仍是實驗性車款。

但是內燃引擎汽車在動力傳導上比電動車來的麻煩，它的車速與扭力、檔位都有關係，在這場比賽中，這輛道奇挑戰者為了追求起跑的最高速度，先不斷的燒胎，結果在這個過程中弄壞了自己的傳動軸，直接就癱瘓在起跑線前，表示內燃引擎汽車的弱點：加速性沒有電動車來的好，傳動系統也較為複雜，在極端情況下容易故障。

一般汽車很難同時面面俱到，布加迪威龍跑車(Bugatti Veyron)的加速性，與豐田凱美麗(TOYOTA CAMRY)的可靠性不能同時兼備，但是對電動車而言，這卻是可能的。

(中時電子報)