高國輝澳洲移訓減重 盼身體變輕盈
經典賽中華隊主力打者高國輝，去了一趟澳洲移訓，身形明顯變瘦，他表示，其實去年球季結束後就想要瘦身，希望能夠讓自己輕盈一點，對自己的脊椎的舊傷負擔也減少一點。
高國輝目前積極做調整，全力備戰經典賽的到來，他指出，希望熱身賽可以場場先發，藉由實戰做調整，不過最重要還是要保持身體健康，在正式出賽中能夠全力以赴。
去了一趟澳洲移訓高國輝從107公斤減到103公斤，他開玩笑表示，可能澳洲太熱了，把自己蒸發了一些，不過對於目前體重很滿意，感覺很輕盈；移訓熱身賽中高國輝也開轟，他說：「目前整體感覺還不錯，打出全壘打時其實也不知道會是全壘打，不過那場比賽看了比較多球，調整起來還可以。」
韓國目前氣溫還在10度以下，加上比賽場地還是巨蛋人工草皮球場，高國輝指出：「其實我們也是從最熱到最冷慢慢調整，加上又在室內球場比賽，調整不會是問題，不過沒有去過高尺巨蛋，還需要趁著官辦熱身賽，好好適應外野飛球。」
(中時電子報)
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