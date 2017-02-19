回美職 教士總經理：郭泓志想證明自我
台灣左投郭泓志重返美國職棒和聖地牙哥教士簽下小聯盟合約，教士總經理普瑞勒認為，郭泓志只是想要一個機會，證明他還能在場上投球。
郭泓志去年10月第七度開刀動手術，前六次都是投球的左手肘或左肩，第七次則是右肩。
今年1月郭泓志前往美國亞利桑那的費雪訓練中心自主訓練，當時聖地牙哥教士隊多次前往觀察，對於郭泓志的狀況感到滿意，最後提供小聯盟合約，給郭泓志再度叩關大聯盟的機會。
「聖地牙哥聯合論壇報」（San Diego Union-Tribune）今天報導，教士總經理普瑞勒（A.J. Preller）指出，郭泓志過去因傷錯過了很多，但郭泓志只是想要一個機會，證明他還能在場上投球、競爭，為團隊貢獻心力。
報導並指出，郭泓志在2005年至2011年效力洛杉磯道奇隊，平均防禦率為3.73、平均九局三振（K9值）是10.6，他曾在2010年入選國家聯盟明星隊，後來回到故鄉台灣打中華職棒大聯盟，去年由於健康因素都沒出賽。
郭泓志所屬的經紀公司表示，郭泓志預計在2月20日正式向球隊報到，為3月1日開始的小聯盟春訓做準備。1060219
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。