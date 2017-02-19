回美職 教士總經理：郭泓志想證明自我

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台灣左投郭泓志重返美國職棒和聖地牙哥教士簽下小聯盟合約，教士總經理普瑞勒認為，郭泓志只是想要一個機會，證明他還能在場上投球。

郭泓志去年10月第七度開刀動手術，前六次都是投球的左手肘或左肩，第七次則是右肩。

今年1月郭泓志前往美國亞利桑那的費雪訓練中心自主訓練，當時聖地牙哥教士隊多次前往觀察，對於郭泓志的狀況感到滿意，最後提供小聯盟合約，給郭泓志再度叩關大聯盟的機會。

「聖地牙哥聯合論壇報」（San Diego Union-Tribune）今天報導，教士總經理普瑞勒（A.J. Preller）指出，郭泓志過去因傷錯過了很多，但郭泓志只是想要一個機會，證明他還能在場上投球、競爭，為團隊貢獻心力。

報導並指出，郭泓志在2005年至2011年效力洛杉磯道奇隊，平均防禦率為3.73、平均九局三振（K9值）是10.6，他曾在2010年入選國家聯盟明星隊，後來回到故鄉台灣打中華職棒大聯盟，去年由於健康因素都沒出賽。

郭泓志所屬的經紀公司表示，郭泓志預計在2月20日正式向球隊報到，為3月1日開始的小聯盟春訓做準備。1060219

(中央社)