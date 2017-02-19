漁船違規拖網 台南2個月抓18艘
海洋巡防總局台南海巡隊今天凌晨在七股外海發現1艘漁船違規在12浬內拖網作業，蒐證後函送主管機關。台南海巡隊今年度已取締11件違規拖網作業，共有18艘漁船遭開罰。
台南海巡隊指出，今天凌晨1時許透過岸際及船用雷達鎖定於七股外3浬海域，發現一艘漁船違規於12浬內拖網作業，立即取締並要求其停止作業。
並將違規拖網作業事實全程拍照、錄影蒐證後，全案以違反漁業法函送漁政主管機關，將裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
台南海巡隊指出，沿近海域是魚類棲息繁衍的重要棲地；為避免拖網漁業造成沿岸地區幼魚資源的破壞，台南海巡隊持續執行「護永專案」。106年度至今天為止，已取締11件18艘違規拖網漁船，展現保育海洋生態環境的決心。呼籲漁民切勿心存僥倖、以身試法。1060219
(中央社)
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