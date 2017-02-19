新北未婚聯誼 戶外野餐放風箏

新北未婚聯誼2017「和你一起」今天在板橋435藝文特區舉辦，強打南法野餐風格，邀請單身男女草地上野餐，並安排愛情風箏、華爾滋群舞活動，讓單身男女在輕鬆環境下滋生愛苗。

新北市民政局指出，不少單身男女衝著2017「和你一起」的諧音報名，希望能在20 17年一開始就脫離單身，報名一上線就立刻額滿，臉書更有大批沒有搶到名額的男性網友表示「殘念」、「手指點太慢 ! 」，甚至有人來信表示在傳送報名表時電腦當機，遭到自己的電腦耽誤幸福，請主辦單位通融加開名額。

新北未婚聯誼除了常見的換桌談話外，最吸引人的就是因應時下話題發想的主題活動，如福容沙雕、懷舊制服甚至還有全台獨創泡泡足球撞愛情等，讓不少單身男女在活動過程更了解彼此，每場都有4成左右的配對成功率，

擔任工程師的陳先生在幸福共舞活動中與金融業的張小姐浪漫起舞，兩人也合作 DIY戀愛風箏，並在風箏寫上對於戀愛的期許。

施放風箏時，一開始因為風向的關係 ，以致風箏無法順利升空 ，不斷地落下兩人相視大笑，不斷磨合才找到合作的方式，過程中張小姐看到陳先生的細心，決定給對方一個機會，約定好下一次的浪漫約會 。

家住板橋的黃先生表示，平常因工作忙碌的關係比較少時間到戶外走走，對於時尚流行的戶外野餐充滿興趣，因此一看到這次野餐風的聯誼活動就立刻報名，並且不斷更新信箱資訊，就是為了要確定是否報名成功，希望今天可以順利遇到另一半 ， 完成一個浪漫願望。

民政局戶政科長顏耀明表示，這次未婚聯誼參與者，男生以公務員、工程師為主，女生以服務業、金融業相關工作為主，未婚聯誼從2月開始每年舉辦6至8場。

他說，今年剛好碰上2017有「和你一起」的吉祥意義，所以民眾報名熱烈之後會再視狀況調整辦場次，讓單身男女都有機會尋得另一半，幸福滿滿。1060219

(中央社)