台中保齡球館火警 民眾全疏散

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位於台中市東區旱溪街的大中保齡球館今天下午發生火警，所幸館內民眾全數疏散，目前未傳人員受困或傷亡，持續灌救中。

台中市政府消防局下午獲報，位於旱溪街的大中保齡球館發生火警，門口陷入火海，消防局派出12車、38人前往灌救，目前已控制火勢，保齡球館內民眾全數疏散完畢，尚未發現人員受困或傷亡，現場仍在處理火勢，起火原因待調查，呼籲民眾勿圍觀。1060219

(中央社)