馬出席郝茶會是挺郝？詹啟賢：過度解讀不必要

詹啟賢與15名青年黨代表擬參選人19日下午舉行記者會。(潘維庭攝)

國民黨前副主席詹啟賢，在各黨主席候選人紛拉攏大老相挺的情況下出奇招，選擇由下而上與年輕人互動。19日下午詹與15位黨代表參選人宣誓聯合競選，全為年輕黨員，年紀最小的是88年次、建中二年級的宋建樑。詹啟賢表示，他重視年輕人，一起選舉是好事，稱「詹家軍」倒也不必。

有媒體問到，前總統馬英九20日將去參加副主席郝龍斌競選辦公室的成立茶會，是否認為馬在挺郝？詹啟賢回應：「我想這是個人的解讀，以馬總統的高度，任何人邀請他（參加活動）應該都會參加，我們選擇比較低調，讓基層黨員都了解我們，尤其是年輕朋友，我們沒有這樣的計畫，不表示我們不重視馬總統。」

詹啟賢還表示，幾個禮拜前他還前去拜會馬總統，請教他一些意見，「我想過度解讀是不必要的。」媒體問詹，馬向他說了什麼，詹說：「滿多的，但我在這裡不一一細數，他希望有最好的人，來帶領我們這個黨。」

詹啟賢也表示，未來有活動的話，如果內容與氛圍適當，會邀請馬前總統出席。

有媒體也問，詹啟賢說要選2020年總統，但郝龍斌認為前行政院長江宜樺是好人選，詹回應：「不錯啊，我認為我有這個志向、政治承諾，任何人都可以認為誰很適當，沒有什麼不好。」

詹啟賢也表示，希望接下來能在全代會提案，能把連署制度拿掉。他說今年選舉是不可能了，但若他當黨主席，就要這麼做，「要年輕人連署很困難，連我都覺得很難了！把年輕人的路擋住，至少在年輕人這塊要拿掉。」

詹啟賢與15位參選黨代表的年輕黨員舉行聯合參選記者會，提出四大青年政策，包含廢除黨員連署制度，加權青年初選提名民調，社青學青共組議會，建立青年參政學苑與推動師徒見習制度。

(旺報)