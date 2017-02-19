大陸變性主持人金星 認同自我冷對笑罵

世界知名舞蹈家、變性者、說話嗆辣，像金星這樣的人，不管生在哪裡，都是注定要紅的。英國經濟學人日前一篇關於金星的報導「紅回」大陸後引來笑罵，她持一貫態度，由人去說。

英國經濟學人（The Economist）11日刊出大陸綜藝節目主持人金星的報導，報導副標題中寫著，一名部隊上校變身女性，反映了中國大陸社會環境的變遷。金星再一次吸引了外媒的目光，報導迅速在大陸網站上傳開。

金星1967年在遼寧瀋陽出生，是朝鮮族人。她9歲參軍，在軍隊文工團（歌舞團）裡學舞蹈，18歲畢業於中國人民解放軍藝術學院舞蹈系，20歲被大陸公派赴紐約學習現代舞。金星的舞蹈成就，曾被紐約時報譽為天才。

身為一個生理男性，她的性別認同卻是女性，28歲那年選擇變性，手術過程因為缺氧導致左腿嚴重受損。然而，經過1年嚴格復健，金星又開始跳舞了。在不少大陸網民眼中，金星的故事是一篇活生生的「雞湯文」。

不過，金星早年在中國大陸的名氣遠不及現在。一直到40歲後，她才擁有一個以她為名的節目「金星秀」；去年底，她又接下「中國式相親」的主持棒。在大陸，一個星期有好幾天都能在電視上看到金星。

在公開的演出中，金星犀利的言談是一大特色，她說話速度極快，不管面對任何問題都不用思考，答案就隨著高昂的聲調及誇張的肢體語言而出。她在節目上的許多「名言佳句」也被網民奉為「生活指導原則」。

但外界對她的關注，卻總是繞不開性別議題，甚至赤裸裸地問她與德國老公的床笫之事。

面對獵奇眼光，她在紀錄片「金星小姐」中不改嗆辣本色回應，「你說性生活？妓女有充分的性生活，但她有感情生活嗎？而且這種性生活還帶來利益，但你不能說她就是幸福的」。

經濟學人認為，金星代表著一些非傳統的東西。她拒絕做男人這件事，公然違背儒家文化；在電視上有話直說的風格，也不符合傳統的女性溫順形象。金星的經歷，反映中國大陸社會自她兒時以來發生的驚人變化。

事實上，對很多人來說，要在中國大陸這個將跨性別者、同性戀列為禁忌的社會，看見一名打扮女性化，說話卻是男人聲音的電視節目變性主持人，的確是件非常新鮮甚或突兀的事情，何況，她的節目收視還不錯。

只是，以往有中國人被外媒肯定的消息傳回大陸後，往往更受網民追捧。然而，經濟學人這家百餘年歷史，在陸民眼中相當「高大上」的雜誌刊出金星的報導後，卻有不少人認為，金星變性這件事讓大陸「蒙羞」。

一名受歡迎的變性主持人或許揭示大陸社會的變化，但金星因變性一事屢遭網民「公審」卻也是事實。她謙謙地看著各種討論，「我做了一個選擇，就這樣」。也許，28歲「完整自己」的當下，就沒有事能再困擾她。1060219

(中央社)