屏東空品受難區 環團建議引進電動巴士

反空汙大遊行今天在台中、高雄兩地登場，今天屏東和高雄市的空氣品質指標（AQI）一樣，都是155的紅色警戒，屏東環保聯盟理事長洪輝祥表示，屏東應引進電動巴士。

屏東今天天空灰濛，平日看得見的山巒今天完全看不到一點影子，有高雄的民眾到屏東，本以為可以摘下口罩好好呼吸，不料發現屏東的天空跟高雄一樣的灰濛。

屏東縣環保聯盟與教師會等團體都北上參加反空污大遊行，環盟理事長洪輝祥表示，屏東縣是「環境受難區」，高雄市對屏東帶來很多汙染，應對屏東縣善盡責任，改善南部空氣品質，並建議縣府規畫引進電動巴士，解決目前機車過多的問題，才能有效改善屏東空汙。

屏東縣環保局長魯臺營說，屏東縣汙染源以露天燃燒、汽機車及河川揚塵最嚴重，以冬季的空汙狀況，縣境內的汙染只約佔1/12，其餘2/3汙染是來自大陸，1/4來自上風處，包括高雄、雲林、台中等地汙染源。

魯臺營表示，境內汙染目前不再勸導，而是直接開罰單，境外汙染，由於高雄就在隔壁，將向中央及高屏平台會議中反映，要求改善。

魯臺營說，高屏地區的空氣汙染總量管制由於被一些環保團體批評沒有成效，「管制假的」，已暫停4個月沒開，他認為應趕快召開，除了訂定嚴格標準外，對於一些已經無法減量的業者，是否可以用抵換的方式，如何抵換？需要趕快召開會議討論相關辦法，建議環署長及副署長也能參加。106021

(中央社)