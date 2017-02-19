燈會雲林回客率4成 璀璨背後默默奉獻

台灣燈會在雲林今天閉幕，民調統計回客率4成，令縣府團隊振奮，而璀璨背後默默奉獻的警察、清潔、保全、百鳥計畫等人員，成就紛紛按讚的成果。

歷經3天試營運、9天正式營運的台灣燈會在雲林，今晚將由觀光局及雲林縣政府，在虎尾主燈區舉行閉幕式，感謝國內外遊客熱情參觀；北港燈區將展延至4月23日，迎接媽祖聖誕。

縣府新聞處長張凱傑說，雲林以最貼心服務、最細緻規劃，讓國內外遊客賓至如歸，參觀人次超過1200萬，委託專業單位民意調查所得回客率4成，滿意度更高達9成。

在璀璨背後一群默默的奉獻者，無疑是成就燈會的功臣之一，其中燈會專案辦公室從縣府各局處集合過來，「做一件從來都沒做過的事」，在燈會中樞指揮中心的運籌帷幄下，結合各局處團隊，推動燈區內大小事。

值得一提的是，「百鳥計畫」是燈會重要方案之一，透過雲林旅外鄉親、縣府同仁、家人、團隊伙伴等，對燈區內展演、燈組控管、人流動線引導、意外預防推測因應等，統籌並落實執行。

不只是燈辦人員，每天展燈結束後，就是團隊夥伴們例行開始清潔、維護每個服務設施的時候，不論是燈組檢查、廁所清掃、花草澆灌、場地復原等，都為了隔天讓遊客有一個舒適的賞燈環境。

認真投入的上萬名志工夥伴，異口同聲說，雖然雲林的資源不多，但是有最好客、最認真以對的態度，希望將最好的呈現給遊客，相信大家看得到這次雲林的表現，「我們做到了」。

再者，今年台灣燈會代言的吉祥物「奇萌籽」，是由身材壯碩、個性開朗的陽光男孩替代役扮演，穿起15公斤重的行頭裝扮，仍然可以跳起輕盈的「奇萌籽舞」，成為今年燈會的亮點之一，讓大小朋友愛死了。

其他的點點滴滴還有，民眾在燈區內讓寵物大便未清理，經通報後，雲林環保局迅速派員處理，讓民眾直呼「小細節，大貼心」。

美食區是今年台灣燈會在雲林虎尾主燈區的熱點之一，美食區人員每天早晚都會清掃，即使偶有堆積，但都會立即出動清掃，維持環境清潔，民眾佳評連連。

隻字片語難道盡千萬點滴，張凱傑說，在燈區出入口、停車場、交聽要站與路線點、接駁點、現場拍照的專業調查人員和警察、保全等，同聲感謝成就圓滿。1060219

(中央社)