台中保齡球陷入火海 場面駭人

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台中市東區旱溪街大中保齡球館，下午2時許發生火警，幸好館內的員工和顧客都已經疏散，未造成人員傷亡。

有網友下午PO臉書指出，大中保齡球館陷入一片火海，整個保齡球館的正門口旁咖啡店不斷冒出火舌、濃煙，看起來相當駭人。

事實上，臺中市消防局在接獲報案後，已經在第一時間趕往現場搶救，業者在發現火警後也立即疏散民眾，幸好未造成人員傷亡。

消防人員趕至時，發現火勢疑從咖啡廳露臺竄出，迅速撲滅火勢。業者稱，懷疑起火點可能就是露臺的公共吸煙區，確實起火原因仍待進一步調查。

(中時)