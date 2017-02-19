警實習生初體驗 尋獲失竊機車
被分派到北市松山分局中崙派出所實習的實習生嘎造‧以蹦，日前與員警温振鴻執行取締交通違規勤務，學長將警用電腦交給後座的嘎造，以便能利用電腦對沿線路邊車輛進行查贓工作。
當警車行經復興南路一段微風廣場前，嘎造突然向温員說：「學長，後面那台XXO-4X8好像是贓車」。温員當下向他說明：「別急，先看電腦內顯示相關的車籍資料，比對特徵是否相符」。第一次查緝到失竊車輛的嘎造經比對車牌、顏色、側邊引擎號碼烙碼等都相符，確定是去年12月初由中崙所受理的機車失竊案。
嘎造興奮地詢問學長相關處理程序，温員也講解需進行採證工作並通知車主，現場請值班台聯繫到32歲陳姓女車主，陳女表示要等晚上下班後才有時間至派出所領取車輛，員警於是先將機車移置派出所內，暫作保管工作。
陳女晚間至派出所領取機車，除感謝員警願意等其下班外，也很驚訝還是在實習生的幫忙下找到車輛，陳女離開前再三地感謝警方，並開心地與實習生嘎造合照留念。
(中時)
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