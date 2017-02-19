醫檢所派員到宅抽血？ 苗栗衛局籲勿受騙

又見醫事檢驗所派員到宅抽血！苗栗縣府衛生局近期接獲民眾檢舉，又出現醫事檢驗所以預防保健服務為由，宣傳派員到住家或公司行號招攬健康檢查業務，以低價吸引鄉親抽血，抽完血後卻招攬高額自費檢驗項目，縣府衛生局呼籲鄉親務必提高警覺，不要隨意讓不認識人抽血。

去年初有民眾反映，在大湖鄉、後龍鎮等鄉鎮路旁遇到不明人士招攬抽血檢驗，自稱自己是某檢驗所人員，先以100元低價吸引民眾抽血免費做免費肝炎篩檢，待民眾同意抽血後，再根據抽血報告伺機推銷高價位的健康檢查，已有數十名老人家付費抽血檢查。

縣政府衛生局副局長楊文志表示，抽血屬於醫療行為，一定要在醫療機構或醫事檢驗機構內執行，呼籲鄉親不要隨意讓不認識的人抽血，抽血所使用的針具是否衛生、拿到哪去檢驗、報告是否可信任，感染風險高。

楊文志說，現行40歲以上國人，每3年有一次免費成人健檢，對於醫事檢驗所以不當招攬方式招攬檢驗業務等，已違反醫事檢驗師法第30條規定，衛生局將循線查證違法，若屬實將對違者開罰2萬至10萬元罰鍰，遏止違法行為。

(中時)