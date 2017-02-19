若當黨主席再啟黨產協商？詹啟賢：要看那時氣氛

詹啟賢參選國民黨主席，希望打一場非典型選戰。（潘維庭攝）

國民黨前副主席詹啟賢出馬角逐競選黨主席，19日下午他與15名青年黨代表擬參選人集結，宣布聯合競選，他認為，希望從青年自覺推展到黨員自覺，這場選戰，不要再像一般傳統樁腳、派系動員方式來進行，要打一場「非典型」選戰。

詹辦總幹事、39歲的金門大學副教授林政緯，曾擔任2008年馬蕭配青年軍總召。他表示，國民黨是由醫生帶領出來的黨，當年孫中山沒有樁腳、沒有人頭，都是年輕人一棒接一棒的建立起來，許多年輕黨員也主動出來力挺詹，希望能在這場選戰中重建理想。

林政緯說，詹不是傳統政治人物，是從醫界走向企業界然後才進入國民黨，也希望「把黨的權力還給黨員」，他認為詹有能力把黨救起來。

林表示，他曾問詹從政的動機，詹說政治人物是先思考選票再行動，但自己是醫生，需要自己救到底時，不會思考對手是誰，當國民黨生病了自己應該救到底，希望能燃起更多黨員的使命感把黨救起來，就像當時救起奇美醫院和國光生技一樣。

不過詹啟賢也感嘆，這次黨主席選舉，部分媒體「好像在報球賽」，大家在看熱鬧，但如果大家能從更深刻的政治角度去看很多事情、剖析影響，會幫助黨員、社會大眾進入另一個層次的思想。

詹更比喻，國民黨主席不能只是「一群人換一群人」，不能只是權力的交換，「這樣跟選農會有什麼差別？大家對國民黨的期待只有這樣嗎？」詹也認為，希望這次選舉，能有一場好好的辯論，最好是交叉辯論，不要像政見會、照章宣讀結束，這樣不能深刻討論議題。

被問到，如果當選黨主席，將如何處理黨產問題？詹表示，黨產問題牽涉財務面、法律面、政治面，三個一次要處理。是否要再與黨產會協商？詹認為，現在講什麼方法都沒意義，黨產會願不願意協商都不知道，但必須去處理，是否重啟協商，要看那時候的氣氛，「看來現在氣氛不是很好」，但他也強調，他選黨主席不是只為了黨產的事情。

(旺報)