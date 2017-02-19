擁4孫的時尚阿嬤 65歲的她靠瑜伽凍齡

一頭時尚短髮、戴著黑框眼鏡的陳冬蓮，做起瑜伽動作駕輕就熟，令人不敢置信，她今年已65歲，而且還是4個孩子的阿嬤，7年前她連膝蓋都碰不到，現在倒立、空中瑜伽都難不倒她。

今年65歲的時尚阿嬤陳冬蓮，在服裝界深耕30多年，年輕時替國外品牌在台灣打基礎，到後來自己當老闆從事服飾品牌代理，一直都有跑步、游泳習慣的她，始終覺得自己筋骨硬，從沒想過有一天會與瑜伽沾上邊。

回想起7年前，陳冬蓮說，當時她58歲，平日天天拚工作、假日還得照顧高齡104歲的公公，日復一日，直到有一天發現公司附近開了瑜伽教室，便想說來嘗試看看。

「第一堂課，我連膝蓋都碰不到。」她笑說，那時不僅筋骨硬、完全跟不上，老師口裡說的內旋、外旋等瑜伽術語，她更是一個都聽不懂，「非常非常非常沮喪」，但老師鼓勵她，年紀大了學瑜伽，對於呼吸、伸展都有很大幫助，她回家思索一陣，決定報名天天練習做瑜伽，

「我就是那種，決定做一件事，就一定要做好的人。」陳冬蓮說，她原本是過敏體質，每天起床都噴嚏連連，直到做了半年瑜伽，她發現打噴嚏次數少了，就連長期駝背的習慣都自然而然消失，「整個人都不一樣了」。

7年來除非出國，陳冬蓮幾乎天天到瑜伽教室報到，「遇到颱風天休息，只要下午有開我一樣來」，在瑜伽教室打了幾年基礎，她的程度開始突飛猛進，就連需要極大肌耐力的空中瑜伽也難不倒她，目前為止已取得空中瑜珈、瑜珈輪、壁繩等4張師資證照，目標是在70歲時成為瑜伽老師。

「瑜伽，讓我學習和身體對話，也交到很多年齡相仿的朋友。」陳冬蓮說，她在瑜伽教室認識3個好姐妹，因為年齡都超過60歲，被同學稱為「福祿壽喜」4人組，經常一起上瑜伽、吃下午茶。

外表看起來僅40多歲的陳冬蓮，去年底滿65歲，第一次用敬老卡搭公車，還被司機檢查是不是本人，她笑稱「瑜伽真的可以凍齡」。

不只人不老，她的心也很年輕，不僅近年考了保母證照幫忙照顧孫女，還和瑜伽班同學一起學攀岩，最近更迷上精油按摩，她也鼓勵50歲以上的民眾，不妨走出家中，找到自己適合的運動，也能愈活愈年輕。1060219

(中央社)