基隆獲補助740萬 整修客家會館

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基隆市長林右昌表示，基隆市已獲中央撥款補助新台幣740萬元整修客家會館，未來嶄新的會館將提供更舒適的交誼場所。

農曆正月20日「天穿日」是客家人感念女媧補天的特殊節慶，基隆市文化局今天在文化中心前廣場舉辦「全國客家日」活動，包括市長林右昌、議長宋瑋莉、基隆市客委會主委劉邦常，及多名客家團體大老均到場致意，一同歡慶天穿日。

林右昌也親自頒發客家粄創意拼圖比賽獎座給優勝前三名，獲獎組員上台時，紛紛說起客語，獲得台下來賓和民眾熱烈掌聲。

林右昌表示，新客家會館硬體部分已建置完成，中央也已撥款補助基隆市740萬元整修會館3、4樓，市府會儘速完成裝修，屆時嶄新的會館將提供民眾更舒適、明亮的環境，服務客家鄉親聯誼交流。

現場除客家粄創意拼圖競賽外，主辦單位並邀請客家師傅製作甜粄料理「油推子」供民眾品味，還有「以物易物活動平台」，供民眾交換或議價賣出，發揮客家簡樸、愛物惜物的精神，所得也將捐給基隆家扶中心。1060219

(中央社)