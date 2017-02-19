小解時廁所塌 陸14歲男童遇倒楣事
中國大陸湖北黃石市黃石港區一間公共廁所17日下午1時左右突然垮塌，當時有一名男孩正在裡面上廁所，他的腿部被磚石壓住，還好男童被救出時無大礙。
大陸網站梨視頻以影音報導這名倒楣男童如廁遇廁所頂部坍塌的新聞。
報導指出，當日中午12時左右，14歲的李姓男孩正在如廁時，不料公廁頂部突然發生坍塌，附近居民發現後及時報警求助，民警和消防員趕到現場，徒手搬開碎磚塊，經過10多分鐘的努力，成功救出被埋男孩。
由於施救及時，男孩僅手臂被碎磚塊砸到，輕微受傷，這名男孩也被網友稱之為「史上最倒楣男孩」，目前警方正在調查公廁坍塌的原因。1060219
(中央社)
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