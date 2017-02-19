平溪天燈節後淨山活動 維護自然美景

平溪天燈節在元宵節圓滿落幕，自然觀察家劉克襄及平溪文史工作者郭聰能今天帶領民眾到平溪步道走走，在淨山維護環境之餘讓大家深入了解平溪自然生態與人文風情，讓民眾認識不一樣平溪。

平溪淨山活動於2月19日及25日兩天舉行，每天各四個梯次，分別由劉克襄及郭聰能各帶兩條步道解說。

活動今天首度登場，兩位重量級大師號召百人重返平溪，除讓民眾透生動詳盡的解說更深入認識平溪的人文歷史與自然生態外，沿路隨手撿拾天燈、垃圾更賦予環保意義與樂趣。

參與民眾在過程中，跟著導覽老師的步伐深入五分山、嶺腳寮、千階嶺等步道，在老師的生動有趣的解說下聽得津津有味，完成淨山之旅的民眾現場獲得一張精美的紀念小卡，並開心與導覽老師合影留念。

一位來自香港的學生表示，因為天燈所以知道平溪，得知在天燈節之後有淨山這樣的活動，於是趕緊報名參加，透過這樣的活動了解平溪地區的自然生態與人文風情，也藉由「撿拾」天燈同心響應環保，覺得相當有意義。

新北市觀光旅遊局表示，八條淨山步道中，最為劉克襄推薦的步道為嶺腳寮手作步道，手作步道為當前自然維護及觀光推廣的一種主流趨勢，而嶺腳寮手作步道是新北市第一條完全採手作工法施工的步道，融合自然與實用。

劉克襄表示，台灣志工團遠赴香港指導製作的步道便是以其為範本，大家來平溪遊玩時除了享受鐵道沿線的美景外，千萬不能錯過周邊這些特色步道，深入體驗平溪山林之美。1060219

(中央社)