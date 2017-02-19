花蓮9農會改選 激戰區投票率最高87％

花蓮縣各級農會代表選情激烈，不少老農民一早就來投票。（許家寧攝）

基層農會選舉結果出爐，農會總幹事之戰將正式開打。（許家寧攝）

花蓮縣基層農會會員代表、農事小組長投票結果出爐，以鳳榮、瑞穗、玉溪及富里等四個地區選情最為緊繃，還被花檢列為「一級戰區」，其中富里投票率最高，達87％，各方有意角逐理監事及總幹事人馬也在檯面下展開固樁打底，宣告總幹事之戰正式開打。

花蓮縣各級鄉鎮市農會花蓮市農會、吉安鄉農會、壽豐鄉農會、瑞穗鄉農會、富里鄉農會，及跨鄉鎮的新秀、鳳榮、光豐及玉溪地區農會，共有9個基層農會應選出338名會員代表、131名農事小組長，因選情牽動後續總幹事遴聘，登記參選代表人數達467人，比往年多出50人。

花蓮縣將在3月1日、9日選出理監事及農會總幹事，擁有投票權的農會代表成為兵家必爭之地，不僅想爭取理監事席位的人極力拉攏，總幹事遴聘人選也頻頻造訪，檯面下暗潮洶湧，為選情增添詭譎氣氛，檢方也全力進駐嚴防「賄聲繪賄影」。

目前鳳榮及富里二個農會，爭取7連霸的現任總幹事張孟能將面臨鳳林鎮長蕭文龍力挺的信用部職員黃榮和挑戰，富里農會總幹事彭金山，則有前總幹事陳榮聰支持的張素華，與新人廖維正出馬挑戰，讓二區會員代表登記人數大增。

「兩強爭霸」的瑞穗鄉農會，由於現任總幹事魏清河將屆齡退休，推廣股長甘賢璋將對決供銷股長黃盛皇；至於曾任推廣股長的李素美，因原總幹事彭子南請辭轉任縣府客家事務處副處長後，出現同額競選局面，但傳聞有農田水利主管級職務的人，有意投入第二輪遴聘選戰，讓她仍不敢掉以輕心。

投開票結果出爐，九個基層農會除鳳榮、瑞穗、玉溪及富里等四區選情最為緊繃，投票率多達7成，其餘農會平均約5成，另總幹事多維持現任優勢，掌握多數會員代表席次，其中又以光豐地區農會總幹事林清水選情最為明朗，可望順利榮登「七連霸！」

(中時)