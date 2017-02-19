不顧前夫被控強暴 好萊塢紅星爽喇舌新歡
在多采多姿的好萊塢，發生什麼樣超乎邏輯的事情都不奇怪，包含結婚、離婚後的狀態，其實不少明星離婚後，再怎麼說初期都會顧及星二代的成長，彼此做不成情人至少當朋友，然童星出身的知名女星希拉蕊達芙，去年2月簽字離了前冰上曲棍球球星麥可康瑞，才過了1年就人事已非，前夫因強暴案快要蹲鐵牢，她完全不關心孩子的爸，大曬和音樂家新歡喇舌照，極樂歡快。
29歲女星希拉蕊達芙去年簽字離婚，結束與前球星麥可康瑞的5年半婚姻，兩人在這段關係中育有一個將滿5歲的兒子，而離婚僅過了8個月，希拉蕊便與私人健身教練Jason Walsh熱戀，在IG貼出壁咚照放閃，很快地，過沒幾個月她身旁男伴又換人，這次是音樂家馬修柯馬，兩人開心到哥斯大黎加享受陽光與沙灘，此時她的前夫卻正面臨人生最重大的關卡。
正當希拉蕊出國放鬆心情時，據TMZ報導，麥可康瑞被控上周六在位於洛杉磯的自家公寓內強暴一名女子，他堅稱兩人相識多年且兩情相悅，然洛杉磯警方仍針對此事展開調查，與此同時，希拉蕊達芙被拍到跟新歡入住超高檔的四季酒店，到哥斯大黎加歡慶情人節，她穿著比基尼跟馬修甜蜜逐浪歡笑，甚至在IG貼出兩人以高聳神木為背景的喇舌照，跟前夫的悲慘人生形成強烈對比。
(中時電子報)
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