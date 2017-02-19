員警酒駕 中市警三分局移付懲戒

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46歲、市警三分局警備隊警員鄭光哲，酒後駕車還企圖逃逸，三分局表示，在接獲通報後，立即指派督察組前往現場查處，已依公務員懲戒法即時移付懲戒，並報請調整服務地區。

三分局指出，鄭員為列管酗酒習性員警，雖一再利用各種集會宣導「身為警察應執法更守法，嚴禁酒後駕車」，對鄭員每逢輪(休)假均主動傳送關懷簡訊，提醒「喝酒不開車、開車不喝酒」，沒想到鄭員心存僥倖致生憾事。

三分局強調，案件已發生絕不會護短，將持續秉持「不鬆懈、不放任、不掩飾」之原則，確實加強內部管理。

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(中時)