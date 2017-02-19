中常委為同婚槓立委 詹啟賢：有信心能協調

擬參選國民黨主席的前國民黨首席副主席詹啟賢今天與媒體茶會時談到代理孕母與同性婚姻合法化議題時表示，國民黨在政綱所規定的內容上黨員看法必須一致，但是其他議題應該要更多元包容一些，許多問題是價值觀上的差異所造成，「如果自己價值觀不能接受，就不要就好了，應該給能接受的人一條路可走。」

談到敏感同婚與代理孕母議題，詹啟賢提到自己在擔任衛生署長期間，最早把代理孕母概念提出來，結果馬上遭遇各界批評，還有人批他「物化女性子宮」，但如今社會的風向已經在改變，他認為有些人認為自己價值觀無法接受，就不要做就好了，應該給能接受的人一條路走。

詹啟賢表示，同婚等等的議題，衝突來自價值觀與宗教觀的不同，但個人的價值觀並沒有對或錯，這些價值觀都可以堅持，但這個堅持應該放在自己心上要求自己，不要硬是加在別人身上，除非法律上禁止。

日前國民黨中常委為了同婚議題槓上國民黨立委，詹啟賢表示，他有信心依照過去他在民間的經驗，可以協調這樣的紛爭，但他也認為，他必須堅持在協調時不至於成為妨礙國民黨進步的絆腳石，也不要讓國民黨變成被社會批評的政黨，應該要兼具務實跟理想。

(中時)