打賞網路主播 大陸小女孩花光父母積蓄
上海一名年僅13歲的小女孩偷偷利用父母手機大量匯款給自己喜歡的網路男主播，短短2個月時間，就花光父母好不容易存下的人民幣25萬元（約台幣112萬元）儲蓄。
央視網報導指出，小女孩的母親在過年時，打開微信支付功能，卻發現微信錢包中的金額少了人民幣2萬元。調出銀行卡帳單驚覺，從去年耶誕節開始，被刷走25萬元。這是收入不到5000元的小女孩父母，多年來好不容易攢下的辛苦錢。
小女孩母親還發現，平均每天有2、3次交易，最多還曾一天5次，每次金額從121元到9500元不等。
一開始小女孩母親還以為是手機被駭客入侵，但由於女兒行為反常，追問之下才知道原來是女兒偷拿母親手機，大量購買網路貨幣，打賞給一名她喜歡的網紅男主播。
為了怕被父母發現，每次交易後她還會偷偷把手機中的銀行簡訊刪除，以為神不知鬼不覺。但仍被母親發現，才讓這起事件曝了光。
近年來，這類直播網紅在中國大陸快速竄起，他們會利用各種機會向粉絲索討高價禮物，也會要粉絲購買網路貨幣，給予他們「支持」。不少鐵粉為了一較高下、爭取青睞，不惜砸下重金，其中不少是涉世未深、沉迷追星的未成年人。1060219
(中央社)
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