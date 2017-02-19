胡金龍狀況佳 經典賽不緊張很興奮
富邦悍將胡金龍，在經典賽中華隊澳洲移訓熱身賽中表現出色，也被總教練郭泰源點名為開路先鋒，他表示，就是每一場正常來打，造自己的節奏調整，不會緊張，反而是興奮。
目前胡金龍狀況調整不錯，他說現階段就是把基本的做好，大家都做好基本的，團隊就有機會贏球，胡金龍也期盼，能夠一口氣打敗日本、韓國，中華隊就成為一支高CP值的球隊，他說：「因為薪水低的打敗薪水高的球隊。」也期待能夠一路打進四強，讓自己重返道奇球場。
在澳洲出賽3場，胡金龍打擊率高達六成，他指出，沒有什麼，就是當正常的比賽去打，只是一場練習賽，目前就是造自己的節奏調整好；至於上次在巨蛋球場出賽，要追朔到2006年的經典賽，相隔11年打巨蛋球場，他表示，就是趁著熱身賽適應，包含跑壘方面的。
(中時電子報)
關鍵字：胡金龍
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