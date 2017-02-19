高雄愛河鴨子船又出包 23乘客受困逾1小時

鴨子船19日下午又傳出包，因方向舵故障無法轉彎，困在愛河上1個多小時，最後拖拉上岸脫困。(劉宥廷翻攝)

駕駛發現方向舵故障卡住致無法轉彎，一直在河道上打轉，因正逢漲潮，鴨子船還不斷隨愛河河水擺盪。(劉宥廷翻攝)

高雄水陸觀光車「鴨子船」故障率高，港都客運去年接手經營，1號船整修後10月順利營運，2號船則仍在大修中，經營迄今故障超過3次，不料，19日下午又傳出包，因方向舵故障無法轉彎，困在愛河上1個多小時，最後拖拉上岸脫困，一掃23名乘客遊玩興致，業者全額退票致歉。

這艘鴨子船今下午在高雄駁二站搭載23名大人、小孩，結束航程準備從公園路附近愛河河道上岸，但駕駛發現方向舵故障卡住致無法轉彎，一直在河道上打轉，因正逢漲潮，鴨子船還不斷隨愛河河水擺盪。

由於鴨子船平常行駛時間約40分鐘，但因故障在愛河多待1個多小時，讓原本遊玩好心情的乘客們，頓時緊張起來，鴨子船駕駛最後拋繩上岸，靠人力拖拉脫困，飽受虛驚一場；港都客運表示，退票以示歉意，並公告下午3時後航班全部停駛。

船齡6、7年的鴨子船機電設備頻傳故障，去年轉手由港都客運經營，不過鴨子船老舊且過去缺乏維護，雖花200萬大修兩船且該換的零件都換了，仍狀況連連；業者認為，鴨子船是高雄觀光運具的象徵，市府乾脆讓舊船退役，改買新船投入營運。

(中時)