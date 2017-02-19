高雄愛河鴨子船又出包 23乘客受困逾1小時
高雄水陸觀光車「鴨子船」故障率高，港都客運去年接手經營，1號船整修後10月順利營運，2號船則仍在大修中，經營迄今故障超過3次，不料，19日下午又傳出包，因方向舵故障無法轉彎，困在愛河上1個多小時，最後拖拉上岸脫困，一掃23名乘客遊玩興致，業者全額退票致歉。
這艘鴨子船今下午在高雄駁二站搭載23名大人、小孩，結束航程準備從公園路附近愛河河道上岸，但駕駛發現方向舵故障卡住致無法轉彎，一直在河道上打轉，因正逢漲潮，鴨子船還不斷隨愛河河水擺盪。
由於鴨子船平常行駛時間約40分鐘，但因故障在愛河多待1個多小時，讓原本遊玩好心情的乘客們，頓時緊張起來，鴨子船駕駛最後拋繩上岸，靠人力拖拉脫困，飽受虛驚一場；港都客運表示，退票以示歉意，並公告下午3時後航班全部停駛。
船齡6、7年的鴨子船機電設備頻傳故障，去年轉手由港都客運經營，不過鴨子船老舊且過去缺乏維護，雖花200萬大修兩船且該換的零件都換了，仍狀況連連；業者認為，鴨子船是高雄觀光運具的象徵，市府乾脆讓舊船退役，改買新船投入營運。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。