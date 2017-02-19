靠行被吊牌 抗議司機現身說法：先承認才能有效管理

此次釀33死的肇事車輛屬遊覽車公司友力通運，交通部處以撤照，卻連累近百部在友力名下，自行接案攬客的「靠行車」也被吊銷牌照，曹蘇英是其中兩台靠行車輛車主，她痛批政府決策粗糙，根本沒有想清楚就撤照，不僅靠行車生計成問題，也可能造成友力往後無力負擔賠償。（張家豪攝）

國5翻車造成33死，交通部撤銷肇事遊覽車隸屬友力通運公司營業執照，導致掛在友力名下的136輛遊覽車牌照吊銷。但其中有近百輛遊覽車其實是車主自行買車，為取得遊覽車牌，才靠行在友力的「靠行車」，被吊銷牌照不能再營業，面臨生存危機，讓20多位司機開遊覽車包圍交通部。

為此，記者專訪其中一位抗議女司機曹蘇英，除了談為何抗議，她也建議，政府要先承認有靠行車，律定車行與靠行車之間的管理權責，才能落實有效管理。

談交通部吊銷牌照》

「交通部解決不了33個人的問題，又來製造100多人的問題，到底有沒有想清楚再做決策！？」曹蘇英在採訪開始先重砲批交通部決策粗糙。政府若怕友力脫產，大可先凍結友力旗下車輛不得換牌，也就是不得轉移車行就可，「現在吊銷遊覽車牌，不僅靠行車生計成問題，友力以後若要賠償受害人，卻收不到靠行費或其他營收來源，到時雙手一攤，又該如何？」

曹蘇英說，她大約在10年前投入開遊覽車，並陸續購入7輛大客車、2輛中型巴士，分別靠行在3家遊覽車車行（友力2台），她的丈夫、兒子也是司機，並另聘4位司機。除了遊覽車公司完全自行買車、聘司機的「公司車」，她解釋，靠行制度又讓遊覽車生態更複雜。

她說，靠行制度的產生，是因為法令規定要有30台車才能成立遊覽車行，但一台遊覽車動輒500萬元以上，成立車行成本過大，「就會有甲家出10部、乙家湊5台，合作再推舉代表成立車行，但大家還是分別管理各自的車輛。久而久之發展成車主自己買車，但為取得遊覽車牌才能營業，所以靠行在遊覽車公司的『車主車』。」

談靠行車管理不易》

但曹蘇英說明，自己的情況又跟車主車不同。她提到，她跟此次發生意外的承辦旅行社蝶戀花創辦人周比蒼，就好比友力底下的「小老闆」，自行買車、聘司機，為取得遊覽車牌，靠行在友力，人則是執業登記證的所屬車行。

然而，事實上友力僅負責處理稅務，車輛及派遣任務還是由曹蘇英調度，再每月每台付5000至6000元靠行費給車行。

「長遠而言，為解決靠行管理不易問題，可輔導靠行車成為公司車。但既然市場上有7成遊覽車是靠行車，政府不應該還是認為靠行是私下行為，應先承認，才能有效管理。」曹蘇英指出，政府承認靠行車，就可出面律定遊覽車公司若接受靠行，就必須負起把關靠行車、人的資格，資格可由政府制定，甚至釐清「小老闆」與「大老闆」之間的管理責任，遊覽車行再付總責。就不會再發生車行認為，自己只是提供車牌供人靠行，不需管理。

談駕駛工時》

對於「是否手握方向盤才算工時」爭議，曹蘇英贊成「駕駛時數」跟「工時」應分開計算，因為駕駛時數才能藉行車紀錄確實認定，也直接關乎是否疲勞駕駛；但雇主也要從寬認定駕駛工時，不能只依駕駛時數支薪。

她解釋，遊覽車未載客時也分很多種情形。如武陵賞櫻團，司機上山後，雖有3小時休息，但可能還要應付雜事，根本休息不到；也有可能是載運到某餐廳或購物點，乘客下車後，司機事實上不能停車，要不斷在附近繞行，才不會被開罰；也有遊覽車擔任交通車，接送完學生及客人後，是真的可以好好休息。

她舉例，就交通車而言，早中晚載送3趟，大概花6到7小時，但若以早上碰到車就開始算工時，會超過12小時，確實還是應保有認定彈性。

曹蘇英強調，尤其像「車主車」沒有雇主派遣，是自行接案收錢，如果不以「駕駛時數」認定，主管機關管理上難以判斷是否超時工作。她贊成，交通部降低駕駛時數10小時上限，才是根本解決之道，工時認定則保有彈性，否則以後還是會有爭議。往後主管機關也可到各大景點臨時抽查，就不會有造假問題。

談司機納勞保》

至於大多數遊覽車司機沒有納勞保，曹蘇英的做法，是幫忙旗下駕駛辦妥跟遊覽車公會的承保手續，然後她再把應負擔的投保費加在薪資中還給司機。但她也指出，確實有些司機因為背債，怕保勞保要申報收入，會被法院強制執行扣除部分薪水還債，所以不投保。

曹蘇英指出，幫司機納勞健保本就是雇主責任，未來政府可透過每半年評鑑，確保遊覽車行旗下所有司機皆納保。

談司機管理》

車輛維護對遊覽車也相當重要，曹蘇英除了有定期合作的修車廠，她認為，第一線開車司機不一定要具備高維修能力，但要有判斷「異狀」的能力，並隨時回報，車行應提供訓練。

她也說，接到跑山路的案子，就會問司機能不能跑，只要稍有遲疑，寧願乾脆推掉。

(中時)