學者：228不應繼續成為政治工具
228事件屆滿70周年，中華青年發展聯合會今（19）下午舉行「正視歷史事實，促進族群融合」兩岸青年共論228專題研討會。中華青年發展聯合會理事長王正表示，228在台灣長久以來都被當作片面解讀，成為政治工具，這是很荒謬的，我們應該更重視228裡的細節，來進行民族的和解與融合。
研討會與會人士還包括多位學者，以及數10位來自各領域的台生與陸生，以各種不同的角度來進行228歷史的辯證。
台灣大陸地區高校學生協會理事長陳建仲在開場致詞時指出，228長期以來被當成政治工具，但這對事件當下不幸的人，是大不敬。他希望，不應該再用這個不幸的事件，變成政治的工具，變成獨立的工具。
台大歷史系博士候選人邱士杰表示，在台灣的主流意見內，細節似乎都沒有被看見，被發表，大陸的各省似乎都被「總體化」為外省人，但事實上228事件內，不少有外省人幫助本省人，本省人幫助外省人的事件。
邱士杰指出，不應該繼續互略細節，只簡化成本省人跟外省人的衝突，而是台灣島內民族間的悲劇。
北京大學國際關係學院博士台生張鈞凱表示，談228應該是談228的本質跟特質，以促進民族融合，228是針對貪官汙吏，不是省籍族群。
台灣大學哲學研究所博士後研究員吳惠齡以哲學的觀點，來談「異質」對話的重要性。她表示，擁抱異己，保持開放的心胸，不同不等於對立，不同=多元，從包容到和解，進一步融合。
山東財經大學哲學系教授田茂泉在會後進行點評，表示面對一個歷史事件，應該更全面、更客觀來詮釋各種不一樣的觀點。王正會後總結，歷史事實只有一個，應該要正視歷史事實，事實不容被扭曲。應從歷史學到大智慧，進而思考該如何再避免悲劇的發生。
(工商)
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