桃園燈會在龍潭續展至228連假

桃園燈會在龍潭，主燈幸福起家及其他2個燈區將保留到228連假。(賴佑維攝)

桃園燈會在龍潭獲得好評，19日閉幕後，桃園市觀光旅遊局決定幸福起家主燈將原地續展出至228連假，包含一旁的特色燈區百蝶嬉春、四月望雨搭配續展，此外龍潭大池每周五、六、日晚間7時30分及8時30分都會有水舞秀上演，歡迎民眾參觀。

(中時)