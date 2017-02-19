苗栗縣17基層農會選舉 頭屋通霄翻盤

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苗栗縣基層農會選舉，農民踴躍排隊投票。（陳慶居攝）

基層農會選舉，第一階段會員代表選舉19日揭曉，順利選出248位農事小組長及682會員代表。苗栗縣17個鄉鎮市地區基層農會，多數地區勝負大致明朗化，頭屋及通霄出現翻盤，其中頭屋鄉農會由第三組人馬勝出，苗栗市則兩陣營各自宣稱勝選，後續選舉理、監事及總幹事遴聘恐更為激烈。

縣府農業處指出，昨各投開票所選舉進行順利，平均投票率為65.6％較上次56.2％高出許多。這次從290人選出248位農事小組長，872人中選出682位會員代表。會員代表選將於3月2日召開會員代表大會選舉理事9席、監事3席及上級農會代表35席。

(中時)