轉診上大醫院 省時又省錢

轉診上大醫院，不只省錢還省時間！衛福部健保署指出，4月15日起民眾轉診就醫，可節省部分負擔費用，轉診相關資訊3月起電子化，透過「電子轉診資訊交換平台」，診所與醫院間可針對病人病情更密切討論，甚至可安排優先看診，省去民眾排隊掛號困擾，未來也將擴及到住院患者。

衛福部長陳時中日前拋出「轉診優先」概念，希望落實分級醫療，健保署除了公布未經轉診部分負擔漲價的相關訊息，也進一步推出「電子轉診資訊交換平台」。

根據規定，民眾未經轉診至醫學中心，門診部分負擔調漲60元。反之也有優惠，病患經轉診至醫學中心，門診部分負擔由210元降為170元，區域醫院由140元降至100元。至於檢傷分類3到5級輕症患者，到醫學中心急診，部分負擔得多付100元。

健保署進一步說明轉診的優點，組長龐一鳴說，透過「電子轉診資訊交換平台」，診所轉診病患到醫院資訊都電子化，並有電子轉診單，若兩院所間有配合，甚至可直接為患者掛好號，省去排隊困擾。

龐一鳴說，目前電子轉診資訊交換平台，還無法完全連結各醫院的內部掛號系統，不過醫院會保留優先名額給轉診病人，落實轉診優先政策，未來將逐漸擴及到住院，轉診優先看病與住院，讓民眾養成小病小醫院的習慣。

(中時)