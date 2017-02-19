汪小菲飯店爆無照營業被罰50萬 大S這麼說

汪小菲投資的S Hotel，遭踢爆無照試營運。（圖／中時資料照）

「S Hotel」目前已開放在官網訂位，內部裝潢豪華。（圖／取材自臉書）

藝人大S（徐熙媛）的老公汪小菲，去年在台北砸下3.5億元台幣，投資開設精品旅館，飯店「S hotel」更是以愛妻大S命名，可見他浪漫寵妻的心意，而酒店預計在4月開幕，近期也進入試營運階段，沒想到卻爆出沒有旅館營業執照，傳聞被罰50萬元，造成熱議。

據《蘋果日報》報導，「S Hotel」官網已開放可訂位，但卻有民眾檢舉其從試營運到現在都沒有旅館營業執照，涉嫌違法營業，並傳出台北市政府觀光傳播局調查後，最近將對此開罰50萬元。

「S Hotel」公關主管Jesse對此回應，旅館營業執照一直都在申請中，而飯店的外觀、訂房、試菜等方面都還是測試階段，澄清並非試營運，另外，消防安檢也都已經過關，預定在4月15日正式開幕；至於外界所傳被罰50萬元一事，Jesse則透露還沒收到罰單，會再進一步了解。而大S被問到此話題，僅表示對S Hotel的業務不了解，不便代替老公回答。

(中時電子報)