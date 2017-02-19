大馬警：給金正男家屬兩周時間認屍
北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遇刺身亡，大馬全國副總警長諾拉昔今天首度召開記者會說，警方會給金正男的家屬兩周時間進行認屍的程序。
諾拉昔（Noor Rashid Ibrahim）下午在「北韓公民在馬來西亞被殺害」案記者會中表示，金正男家屬尚未和警方聯繫，要求領回金正男的遺體。
馬來西亞中國報引述諾拉昔的話說，警方要根據應有程序，讓死者最親的人進行認屍的程序，確認彼此之間的關係。警方並不會接受任何第三方的委託。
報導說，金正男的家屬迄今還沒有和警方聯繫，要求領回金正男的遺體。醫院也仍在鑑定金正男的死因，警方未收到解剖報告。
馬來西亞衛生部長蘇巴馬廉（Subra Maniam）日前也說，北韓雖然可拒絕或不贊成大馬對金正男遺體檢驗程序，不過，檢驗程序沒有任何捷徑，北韓要尊重大馬的法律。
大馬警方偵辦金正男案，先後逮捕持越南護照的女子段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）及印尼女子席蒂艾沙（Siti Aishah，譯音）。警方同時逮捕據信是席蒂艾沙的馬來西亞籍男友賈拉魯丁（Muhammad Farid bin Jalaluddin）。
大馬警方17日晚間再逮獲北韓籍嫌疑人李正哲（RiJong Chol，譯音），這也是大馬警方在金正男毒殺案中拘留的第4名嫌疑人。警方仍持續追緝其他的未落網嫌疑人。
大馬警方今日首度召開記者會說明偵辦金正男遇刺案偵查進度，記者會現場擠進大批媒體記者，拍攝警方公布的資料照片。1060219
(中央社)
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