空汙大遊行 中市府：積極改善空汙

我要評比

台灣健康空氣行動聯盟等團體今天發起219反空汙暖化要健康大遊行，台中市政府表示，市府與民眾站在一起，積極改善空汙，市府對維護空氣品質的決心不會改變。

台灣健康空氣行動聯盟等團體今天發起219反空汙暖化要健康大遊行，台中、高雄兩地同步舉行，台中場在市民廣場前封街舉辦，台中市副市長林依瑩出席並和遊行隊伍一起遊行。

台中市環保局表示，市府於104年成立跨局處「台中市空氣汙染減量工作小組」，制訂及執行86項空氣汙染減量措施，包括訂定生煤管制自治條例，要求台中火力發電廠4年內減少40%生煤使用量，也陸續協調台電環保降載達17次，降低空汙時節的汙染負荷，鼓勵民眾搭乘大眾運輸取代開車騎車。

環保局指出，台中市是全國首創補助工廠業者將燃油鍋爐改成燃氣鍋爐，從源頭減碳，已有15間業者完成改裝，每年可減少PM2.5達2.34公噸，預計今年制訂「台中市鍋爐空氣汙染物排放標準」公告實施。

台中市也於105年1月26日發布「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，要求生煤堆置場所107年12月31日起應以封閉式建築物為限，以抑制揚塵。

市府已規劃將外埔堆肥廠轉型為綠能生態園區採用稻稈氣化發電，未來收集大甲、外埔、后里及大安等區的農作稻稈作為發電原料，初估每年可發電5000萬度，也解決露天燃燒稻草問題。

林依瑩指出，近2年來經各局處的努力，PM2.5去年總排放量已減少873公噸，根據轄內環保署空氣品質自動測站數據資料顯示，台中市PM2.5民國100年約35ug微克/立方公尺，去年降至22.8ug微克/立方公尺。

林依瑩說，未來將朝中部區域聯合治理的方向推動，將補助汰換燃氣鍋爐的經驗推廣至中部區域各縣市，同時結合民間力量一起努力對抗空汙，希望中央帶頭擬定相關政策方針，中央、地方同心協力，解決空汙問題，也呼籲市民一起努力，朝109年降至15微克/立方公尺目標持續邁進。1060219

(中央社)