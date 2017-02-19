基層農會改選 草屯中寮、國姓緊張氣氛

基層農會改選，競選最激烈的草屯鎮，投票時間未到，等待投票的早已大排長龍。（楊樹煌攝）

南投縣農會改選，競選最激烈的草屯鎮，兩派候選人都在場緊盯選舉狀況，並不斷向會員拜託拉票的緊張場面。（楊樹煌攝）

基層農會改選，南投縣競選最激烈的草屯、中寮及國姓鄉出現緊張氣氛，警方也全力動員監控，維護選舉治安；選舉結果，草屯鎮兩派人馬發生代表數同額得票22席比22席，未來理監事選舉仍將有番激烈較勁；國姓鄉以胡水發、中寮鄉以陳科材的人馬大幅領先。

基層農會選舉今登場，南投縣13鄉鎮市農會中以草屯、中寮、國姓競爭最激烈，其中又以草屯農會兩派人馬捉對廝殺更激烈，88人要搶45席會員代表，其中碧峰里5搶2，更是1級戰區，投票開始，各投票所前等已大排長龍，兩派候選人也在周邊緊盯選舉狀況，並不斷向會員拜託拉票，場面緊張。

草屯開票結果，不少投開票所都出現個位數的微幅差距的，平林里莊清南和林龍全只差2票、富寮里林連聰和賴日銘只差7票、山腳里還出現李登傳和洪明祥是同票的，必須抽籤決定，可見競爭之激烈；選舉結果經雙方統計，各擁有22席代表票，形成平手之局面，另有北勢里的林國鈞是獨立參選，未來將成為雙方拉攏的炙手可熱的關鍵票。

(中時)