三度訪台 花腔女高音曹秀美用嗓音征服全世界

花腔女高音曹秀美將三度訪台。(牛耳提供)

葛萊美獎得主，也是亞洲在世界樂壇知名度數一數二的花腔女高音曹秀美(Sumi Jo)將三度訪台，與波修瓦大劇院歌劇權威指揮索契夫帶領的法國國家土魯斯管弦樂團攜手演出，帶來古諾《羅密歐與茱麗葉》、貝里尼《卡普雷特與蒙太鳩》以及威爾第《茶花女》動人樂曲。

歌劇是西方古典藝術的極致表現，更是歐美的文化強項，東方人要在這個領域出人頭地，非常不容易，但出身韓國的曹秀美居然能做到走紅國際樂壇超過30年，不但獲得葛萊美獎、留聲機唱片大獎等肯定，聲譽卓越，也深受卡拉揚、祖賓梅塔等大指揮家讚賞。

曹秀美1962年出生於慶尚南道昌原市，「我在出生前就已被決定好了命運」，她母親因為戰後政治局勢動盪，無法一圓歌唱夢，於是全力栽培自己女兒作為寄託。曹秀美四歲開始學鋼琴，一天練習八小時，即使逃家三、四次，母親仍不改虎媽的斯巴達式教育。曹秀美11歲立定志向學習唱歌，經常模仿唱片中的卡拉絲和蘇沙蘭唱歌。到漢城國立大學時，曹秀美已經開始展開職業演唱生涯，在漢城歌劇演唱莫札特的歌劇《費加洛婚禮》。

但母親始終不曾放鬆，21歲那年，母親決定送曹秀美隻身前往歌劇國度義大利羅馬聖西西利亞音樂學院拜師學藝，先後與男高音貝岡札學習，之後又轉往英國與抒情女高音舒娃茲柯芙學習，並贏得義大利卡佩利國際聲樂大賽首獎，自此正式踏上國際樂壇，目前征戰包括薩爾茲堡音樂節、史卡拉歌劇院、維也納國家歌劇院以及大都會歌劇院等，成績出色，專輯銷量至今超過50萬張。

「我終於知道母親說的，想要當專業歌手，只有天賦是不夠的，還要花很多時間與樂譜奮戰。」為了成就舞台上的瞬間完美，曹秀美過著極為有紀律的生活，她每天做大量運動，只吃精緻食物，為了不讓聲帶神經麻痺遲緩，曹秀美硬生生戒掉到韓國人不可一日不食的泡菜，對待自己的身體猶如珍貴樂器，「我不僅要有個美麗的聲音，還要是位美麗的藝術家。」

聲樂家林宣甫曾經多次聽曹秀美演唱，也在義大利同一所學校就讀，「她非常用功，常常演唱練習就是一整天。」林宣甫說曹秀美的歌聲輕盈通透，但卻深具穿透力，「她可以在義大利唱羅西尼作品中的花腔段子，征服義大利人，就連當代的義大利女高音都沒幾個人做得到。」

林宣甫也十分激賞這次曹秀美帶來的曲目「一點都不偷懶，深具可聽性，尤其是選了威爾第的《茶花女》，聲音得夠成熟，這也是曹秀美的新嘗試。」

當代花腔天后曹秀美與法國國家土魯斯管弦樂團音樂會將於4月23日在屏東演藝廳，25日在台北國家音樂廳。

(中時)