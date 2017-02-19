全國首座「台語文園區」 就在八卦山天空步道旁
彰化縣政府催生全國首座「台語文園區」，19日舉辦「221世界母語日」嘉年華會，並在彰化縣綠色環境學習營地舉行園區籌備處啟用儀式，將以彰化藝術高中空餘教室，打造資源共享的台語藝文推廣平台。
啟用儀式在舊成功營區舉行，由彰化縣長魏明谷將籌備處鑰匙交給關懷文教基金會董事長周清玉，並由彰安國中等學校和社團以台語表演相聲、吟詩、歌唱、戲劇；副縣長林明裕，與多名縣議員、局處及鄉鎮首長等人都與會觀禮。
「台語文園區」將與「彰化藝術高中藝術園區」共生，由成功營區營舍改建的教室，古色古香的木造建築、輔以綠意盎然的林間古道，讓鳥叫蟲鳴的生態之美盡收眼底，重新賦予「學校」的定義。
周清玉表示，園區結合一旁的生活美學館、八卦山天空步道，成為宣揚台語文之美的藝文文創聚落，將規劃歌仔戲、布袋戲、各種影音、研習、訓練、表演等，活動多元豐富。
魏明谷指出，未來園區將珍藏許多台語文的書籍、文本與影音資料，對推廣台語文化的永續傳承將有很大的幫助。彰化縣講閩南語人口占九成，其餘是客語、原住民語、新住民語；縣長魏明谷說，台灣是移民社會，彰化縣內有多元族群共處，除了保存台語，縣府也將保護其他群族母語。
「221世界母語日」嘉年華會，一連串引人入勝的台語文表演包括相聲、吟詩、歌唱、戲劇等，各路好手齊聚一堂，加上街頭藝人、造型氣球、中西樂團、歌唱表演等精彩可期的演出，還有小朋友最愛、絕不能錯過的「趣味台語闖關遊戲」、童軍體驗，現場也將展出包含農特產品高達20多個攤位，讓大人和小孩在歡笑中體驗母語文化的深遠與趣味。
(中時)
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