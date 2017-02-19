全國首座「台語文園區」 就在八卦山天空步道旁

彰化縣催生全台首座「台語文園區」，今天上午選在國立生活美學館、和八卦山天空步道之間的彰化藝術高中藝術園區進行籌備處啟用儀式。（謝瓊雲攝）

彰化縣將成立全台首座「台語文園區」，今天上午在彰化藝術高中成立籌備處。（謝瓊雲攝）

彰化藝術高中藝術園區裡，同時舉行「221世界母語日」嘉年華會，現場20多個攤位包含街頭藝人和趣味闖關，彰化縣長魏明谷也在學生引導下，首次體驗射箭。(謝瓊雲攝)

彰化縣政府催生全國首座「台語文園區」，19日舉辦「221世界母語日」嘉年華會，並在彰化縣綠色環境學習營地舉行園區籌備處啟用儀式，將以彰化藝術高中空餘教室，打造資源共享的台語藝文推廣平台。

啟用儀式在舊成功營區舉行，由彰化縣長魏明谷將籌備處鑰匙交給關懷文教基金會董事長周清玉，並由彰安國中等學校和社團以台語表演相聲、吟詩、歌唱、戲劇；副縣長林明裕，與多名縣議員、局處及鄉鎮首長等人都與會觀禮。

「台語文園區」將與「彰化藝術高中藝術園區」共生，由成功營區營舍改建的教室，古色古香的木造建築、輔以綠意盎然的林間古道，讓鳥叫蟲鳴的生態之美盡收眼底，重新賦予「學校」的定義。

周清玉表示，園區結合一旁的生活美學館、八卦山天空步道，成為宣揚台語文之美的藝文文創聚落，將規劃歌仔戲、布袋戲、各種影音、研習、訓練、表演等，活動多元豐富。

魏明谷指出，未來園區將珍藏許多台語文的書籍、文本與影音資料，對推廣台語文化的永續傳承將有很大的幫助。彰化縣講閩南語人口占九成，其餘是客語、原住民語、新住民語；縣長魏明谷說，台灣是移民社會，彰化縣內有多元族群共處，除了保存台語，縣府也將保護其他群族母語。

「221世界母語日」嘉年華會，一連串引人入勝的台語文表演包括相聲、吟詩、歌唱、戲劇等，各路好手齊聚一堂，加上街頭藝人、造型氣球、中西樂團、歌唱表演等精彩可期的演出，還有小朋友最愛、絕不能錯過的「趣味台語闖關遊戲」、童軍體驗，現場也將展出包含農特產品高達20多個攤位，讓大人和小孩在歡笑中體驗母語文化的深遠與趣味。

(中時)