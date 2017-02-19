陸企提申訴 中國麥當勞出售遇阻礙

中國大陸和君創業管理諮詢有限公司認為，麥當勞出售中國大陸業務，可能損害員工和消費者權益，已向大陸監管部門提出申訴。此舉可能延遲大陸中信與外資凱雷收購麥當勞的業務。

陸媒1月報導，中國大陸中信股份、中信資本以及美國投資基金凱雷集團組成的聯盟，將以最高20.8億美元的總對價收購麥當勞在中國大陸和香港的業務。交易仍待相關監管機構審批，預計2017年年中完成。

參考消息網今天引述路透社報導指出，總部設在北京的和君創業經常代表大陸的公司反抗外國企業，和君創業的申訴可能會延遲大陸監管部門批准這筆交易的時間。

和君創業表示，已分別向中國大陸商務部反壟斷局及其主管特許經營（加盟連鎖）的部門提出申訴。和君創業並未要求阻止交易，但要求嚴密審查並採取措施防止麥當勞「濫用」在大陸速食漢堡市場的主導地位。

和君創業分析，麥當勞占大陸速食漢堡市場的53%，濫用主導地位牟取高於平均水準的權利金。按照交易條款，麥當勞將在銷售中收取6%權利金；而全球比例是3%。

和君創業說，麥當勞未正確註冊大陸的所有門市，呼籲大陸商務部調查麥當勞涉嫌違反中國大陸特許經營法規。

麥當勞表示，已按照特許經營管理條例為相關業務備案；針對和君創業有關麥當勞在大陸市場率的分析，麥當勞也提出異議。麥當勞表示，它在全球的特許經營模式是基於互利互惠合作夥伴關係。1060219

(中央社)