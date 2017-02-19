南韓咬定北韓 認是金正男遇刺幕後黑手
南韓政府今天表示，馬來西亞對北韓領導人金正恩異母長兄金正男遇害案所作調查顯示，北韓政權是這起行刺事件的幕後黑手。
馬來西亞警方逮捕了一名北韓嫌犯，還在找尋另外四名涉案北韓人，他們據信已於13日金正男在吉隆坡機場遇刺當天離境。
法新社報導，南韓統一部發言人鄭俊熙（Jeong Joon-Hee）表示：「根據各項因素，我國政府確信此案死者是金正男，而鑑於此案有五名嫌犯是北韓人，我們認為北韓政權是此案的幕後主謀。」
他以馬來西亞還在持續調查此案為由，不願提供更多詳情。1060219
(中央社)
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