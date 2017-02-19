陸股指期貨鬆綁 分析指短期影響有限

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中國大陸股指期貨歷經約1年半的交易限制，17日是首個政策鬆綁後的交易日，但交易僅微幅增加。機構分析認為，這項政策短期對市場影響有限。

此次的鬆綁，主要是放寬單日股指期貨開倉限制，同時降低股指期貨的保證金和手續費收取標準，目的是恢復市場流動性。

新華網報導，中國金融期貨交易所17日盤後公布的資料顯示，滬深300、上證50和中證500三大股指期貨合約當天累計成交4.07萬手，較前一交易日僅增5800餘手，成交額人民幣420.24億元，較前一交易日增加62.97億元，持倉量也僅微增693手，為9.73萬手。

17日滬深兩市都收黑，並未反映這項鬆綁政策的「利多」。

報導引述國金期貨首席經濟學家江明德表示，此次股指期貨的保證金及手續費調整僅是對市場限制措施的小幅調整，對股指期貨和股票市場的正常運行影響有限。

上海中期副總經理蔡洛益則認為，交易所逐漸對限制措施進行調整，推動市場正常化，將有利於吸引長線資金，促進股市的健康穩定發展。

2015年中大陸爆發股災後，監管單位嚴查惡意做空及高頻交易，股指期貨被認為是投機風險高的產品，當年8月及9月都公布相關管制措施。

由於嚴厲的限倉，以及徵收高額保證金和手續費，使得成交金額大幅下降到不足之前的2%。

股指期貨鬆綁後，官媒轉為積極肯定股指期貨這項投資工具。

新華網今天刊文表示，股指期貨是「標準化的避險工具」，從海外經驗來看，即使在2008年金融海嘯和2010年歐債危機期間，各國監管機構也從未限制過股指期貨交易，股指期貨反而在金融海嘯中發揮了分散風險、套期保值的功能。1060219

(中央社)