日千葉東方外海5.4地震 無海嘯危險

我要評比

日本氣象廳表示，今天下午6時19分（台灣時間5時19分）千葉縣東方外海觀測到芮氏規模5.4地震，最大震度4級。這場地震沒有引起海嘯的危險。

這場地震震央在千葉縣東方外海，地震深度60公里，初估芮氏規模5.4。觀測到震度4級的地方有茨城縣潮來市、神栖市、千葉縣成田市、東金市和旭市等。1060219

(中央社)