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首屆國際歌劇重唱比賽 台灣隊以羅西尼「灰姑娘六重唱」奪魁

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首屆國際歌劇重唱比賽成績揭曉 台灣隊以羅西尼「灰姑娘六重唱」奪魁
由台北歌劇暨藝術文化基金會所主辦的第一屆國際歌劇重唱大賽圓滿結束。(台北歌劇暨藝術文化基金會提供)

第一屆國際歌劇重唱比賽成績日前揭曉，首獎獲新台幣25萬元獎金，由台灣隊以羅西尼《灰姑娘》六重唱奪得。

由台北歌劇暨藝術文化基金會所主辦的第一屆國際歌劇重唱大賽，2月18日在東吳大學松怡廳舉行，分學生組及社會專業組進行比賽，來自國內外，包括日本、香港、澳門及中國共30隊的年輕聲樂家。

社會組由台灣隊以羅西尼《灰姑娘》六重唱奪魁，贏得金獎及25萬新台幣獎金。銀獎及10萬獎金由中國大陸隊以比才《採珠者》二重唱獲得。銅獎也是由台灣隊以《泰綺思》二重唱得獎。優勝獎第四名，分別由日本隊以《拉克美》二重唱，以及台灣隊以小約翰·史特勞斯歌劇《蝙蝠》二重唱得獎。

大會另外評選最佳伴奏獎，由我國青年鋼琴家陳慧宇獲得。

學生組則由第八組以韋瓦第《弄臣》二重唱奪魁，獲得5萬獎金。銀獎由第五組以羅西尼《塞維利亞的理髮師》二重唱得獎。銅獎由第九組奧芬巴哈《天堂與地獄》二重唱得獎。優勝獎由第一組以尼古拉《溫沙城快樂的夫人們獲得。最佳鋼琴伴奏獎由曾芷郁獲得。

台北歌劇暨藝術文化基金會表示，獲獎團隊將於4月16日在北藝大音樂廳與長榮交響樂團一同演出。

(中時)

關鍵字：國際歌劇重唱比賽台北歌劇暨藝術文化基金會東吳大學
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