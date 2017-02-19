首屆國際歌劇重唱比賽 台灣隊以羅西尼「灰姑娘六重唱」奪魁
第一屆國際歌劇重唱比賽成績日前揭曉，首獎獲新台幣25萬元獎金，由台灣隊以羅西尼《灰姑娘》六重唱奪得。
由台北歌劇暨藝術文化基金會所主辦的第一屆國際歌劇重唱大賽，2月18日在東吳大學松怡廳舉行，分學生組及社會專業組進行比賽，來自國內外，包括日本、香港、澳門及中國共30隊的年輕聲樂家。
社會組由台灣隊以羅西尼《灰姑娘》六重唱奪魁，贏得金獎及25萬新台幣獎金。銀獎及10萬獎金由中國大陸隊以比才《採珠者》二重唱獲得。銅獎也是由台灣隊以《泰綺思》二重唱得獎。優勝獎第四名，分別由日本隊以《拉克美》二重唱，以及台灣隊以小約翰·史特勞斯歌劇《蝙蝠》二重唱得獎。
大會另外評選最佳伴奏獎，由我國青年鋼琴家陳慧宇獲得。
學生組則由第八組以韋瓦第《弄臣》二重唱奪魁，獲得5萬獎金。銀獎由第五組以羅西尼《塞維利亞的理髮師》二重唱得獎。銅獎由第九組奧芬巴哈《天堂與地獄》二重唱得獎。優勝獎由第一組以尼古拉《溫沙城快樂的夫人們獲得。最佳鋼琴伴奏獎由曾芷郁獲得。
台北歌劇暨藝術文化基金會表示，獲獎團隊將於4月16日在北藝大音樂廳與長榮交響樂團一同演出。
(中時)
關鍵字：國際歌劇重唱比賽、台北歌劇暨藝術文化基金會、東吳大學
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