苗栗縣農會選舉 藍營仍佔多數

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苗栗縣基層農會改選今天進行會員代表及農事小組長選舉，全縣17個農會有8個鄉鎮市農會總幹事選情激烈，投票結果幾乎都是現任暫居優勢，平均投票率為65.60％，選出248名農事小組組長、682名會員代表。

縣農會總幹事梁召明表示，縣內選情較激烈的大湖地區農會及竹南鎮農會，分別由現任總幹事徐欽志及現任農會主任蔡信芬掌握優勢席次，整體看來農會版圖仍是藍營佔多數。

(中時)