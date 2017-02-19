台中旅展周日人潮擠爆 累計三天人次破6萬
「2017台中春季國際旅遊大展」進入第3天，適逢周日，人潮不斷湧入，累計三天來參觀人次已突破六萬人次，周日下午會場人潮攢動，現場交易熱絡，各攤位都傳出捷報，初估3天至少創造3千萬元的商機。
2017年全國第一檔旅展活動「2017台中春季國際旅遊大展」自17起一連四日在「中時國際會展中心」(原朝馬工商展覽中心)舉行，今（19）日適逢周日休假日，人潮爆多，各攤都擠滿人潮，加上廠商業者也加碼釋出好禮或送小禮物，現場主辦單位也加碼送。
旺旺中時媒體集團特別在周日加碼送入門禮衝人氣，「揪」出第1688、2688、5688及8688位入場幸運兒，攜家帶眷遠從風城到台中逛旅展葉先生，一踏入會場被告知可以獲得品牌電器大獎，驚喜萬分直呼有夠讚。
台中旅展今天鑼密鼓進入第3天，一早即出現大批排隊人潮，9點半一開門民眾蜂湧入內，做足功課直奔展攤前搶便宜，業者也祭出更多優惠商品，搶攻消費者荷包。
「來喔，來喔，好康在這邊！」業者各顯神威拉客，有的分送精美小禮，有的則是現場讓消費者吃免驚，各縣市政府也在現場以DIY教學方式，讓民眾親身體驗在地物產與文化，如新竹縣政府展區，教導製作月光蛋黃酥，只見媽媽帶著小朋友開心的動手做古早味糕餅。
福容大飯店廚藝總監阿基師繼周六在旅展現場當一日店長後，周日一早就在麗寶樂園舞台區坐鎮，秀廚藝、也和粉絲拍照留影，各家業者吉祥物穿梭在會場，成為最吸睛的寵兒，許多親子爭相合影直呼卡哇伊！
主辦單位在周日也加碼「入場驚喜好禮」，對1688、2688、4688及8888位幸運兒贈送品牌家電等好禮，林先生一家人利用假日逛旅展，一走進大門即被告知中獎了，讓他又驚又喜，直呼逛旅展不用門票還獎從天降，真的有夠好康。
(中時)
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