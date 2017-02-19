台中首座民間潛水訓練基地開幕 為消防訓練出力

台中市長林佳龍說，業者回饋提供台中市潛水救生員專業訓練場地，這種創意主題旅館，也是台中城市行銷最好方式。（盧金足攝）

亞洲第1潛水旅館「潛立方」，為世界第3大室內潛水場地19日開幕，將提供為救災潛水人員固定訓練場地。（盧金足攝）

拚觀光又做公益！亞洲第一潛水旅館「潛立方」19日在台中開幕，為提升消防人力潛水救援技能，潛立方董事長陳華慶與消防局簽署合作備忘錄，提供場地作為消防局專業訓練基地，市長林佳龍感謝民間力挺消防潛水救援，也盼帶來更多觀光產值，讓全世界看見台中。

林佳龍、消防局長蕭煥章、觀旅局長陳盛山、立委張廖萬堅、市議員賴順仁、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人，為「潛立方」旅館開幕，同時舉行「潛水救援訓練基地」揭牌儀式。

「業者回饋提供台中市潛水救生員專業訓練場地，這種創意主題旅館，也是台中城市行銷最好的方式！」林佳龍說，台中市入選全世界百大旅遊目的地城市，潛立方旅館的特色行銷，可望為台中帶來更多觀光產值。

林佳龍強調，旅館擁有潛水設備，也可以作為台中市消防訓練、潛水救援的基地，兼具拚經濟又做公益，期待潛立方旅館進一步促使台中市成為觀光旅遊的「好所在」。

蕭煥章說，台中市擁有山海屯地區，水域救援是救災裡面較為困難部分，他曾服務的消防署訓練中心的潛水池僅6米深，潛立方潛水旅館則擁有21米深潛水池，提供台中市更完善的深水救援訓練場地，將可作為救災潛水人員固定訓練場地，並兼顧新進人員培訓。

「經由這樣深度的水域救援訓練之後，最難的情境都能克服，其他的救援就盡在掌握之中了！」蕭煥章強調，集結所有救生能量，消防局在潛水救援的效果將能事半功倍。

消防局表示，為強化水域救援能量，市府積極推動各項水域救援訓練，培育水域救援人員，包括陸續完成急流船艇IRB訓練、救生員訓練、水上救生教練班及急流救援班等，並將持續推動公共安全潛水訓練(PSD)，建構完整潛水救援機制，保障事故現場救援人員及受困者的安全，未來經過適當場地加強訓練後，將可更快速執行水域救援，建構更安居樂業的生活環境。

(中時)